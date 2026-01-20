Обстрел Киева: какая ситуация с отоплением и водой в Раде

Верховная Рада / © Associated Press

РФ в очередной раз нанес комбинированный удар по Киеву 20 января. В Верховной Раде после обстрела отопления и воды нет.

Об этом сообщили народные депутаты.

«Верховная Рада работает. Мы на местах. Холодно, потому что нет оплаивания, нет воды», — отметил Даниил Гетьманцев.

Как добавил Ярослав Железняк, сегодня Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов.

«Конкретно в моем кабинете что да, так отопления почти не было и где-то +12 градусов», — добавил он.

Напомним, 20 января россияне снова ударили по Киеву, нанеся серьезный ущерб.

Так, без теплоснабжения осталось 5635 многоэтажек. До 80% из них тепло только подали после предварительной массированной атаки 9 января. По состоянию на вечер 19 января 16 домов в городе оставались без тепла вследствие предыдущих разрушений.

Без водоснабжения остался без воды. Все службы работают, чтобы стабилизировать систему и вернуть ее в квартиры киевлян.