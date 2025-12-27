ТСН в социальных сетях

Обстрел Киева: как работает транспорт

В Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями.

Движение троллейбусов организовано по измененным маршрутам

В Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает.

Об этом сообщили в КГГА.

В связи с временным отсутствием напряжения в контактной сети приостановлена работа трамваев №5.

Организовано движение автобусов №4-Т «Ул. Милославская — ст. Радужная»

Трамваи №№ 28, 27, 33, 35 курсируют по бульвару Воскресенский.

Организовано движение автобусов:

  • №28-Т «Ул. Милославская — Дарницкая площадь»

  • №50-ТР «Ул. Милославская — Дарницкая площадь»

  • №30-К «Ул. Милославская — ст.м. „Почайная“

Организовано движение троллейбусов:

  • №30 «Ст.м. „Почайная“ — Кадетский Гай»

  • №31 «Ст.м. „Почайна“ — ст.м. „Лукьяновская“

  • №50 «Ст.м. „Лыбидская“ — Дарницкая площадь»

  • №47 «Ст.м. „Минская“ — ул. Александра Архипенко — ст.м. „Почайная“

  • №31-к «Ул. Радунская — ст.м. „Почайная“

  • №№ 37-ТР, 37-А «Ул. Радунская — ст.м. „Лесная“

Напомним, россияне в течение ночи 27 декабря совершили массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и жилья.

Число пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.

По состоянию на утро в Киеве снова раздаются взрывы. Воздушные силы пишут о крылатых ракетах на столицу и область.

