Обстрел Киева: как работает транспорт
В Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями.
В Киеве после атаки РФ изменено движение общественного транспорта, часть маршрутов не работает.
Об этом сообщили в КГГА.
В связи с временным отсутствием напряжения в контактной сети приостановлена работа трамваев №5.
Организовано движение автобусов №4-Т «Ул. Милославская — ст. Радужная»
Трамваи №№ 28, 27, 33, 35 курсируют по бульвару Воскресенский.
Организовано движение автобусов:
№28-Т «Ул. Милославская — Дарницкая площадь»
№50-ТР «Ул. Милославская — Дарницкая площадь»
№30-К «Ул. Милославская — ст.м. „Почайная“
Организовано движение троллейбусов:
№30 «Ст.м. „Почайная“ — Кадетский Гай»
№31 «Ст.м. „Почайна“ — ст.м. „Лукьяновская“
№50 «Ст.м. „Лыбидская“ — Дарницкая площадь»
№47 «Ст.м. „Минская“ — ул. Александра Архипенко — ст.м. „Почайная“
№31-к «Ул. Радунская — ст.м. „Почайная“
№№ 37-ТР, 37-А «Ул. Радунская — ст.м. „Лесная“
Напомним, россияне в течение ночи 27 декабря совершили массированные удары по Киеву и области, в результате чего известно о разрушении объектов инфраструктуры и жилья.
Число пострадавших от российских обстрелов по столице возросло до пяти, сообщил мэр Виталий Кличко.
По состоянию на утро в Киеве снова раздаются взрывы. Воздушные силы пишут о крылатых ракетах на столицу и область.