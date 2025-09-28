ТСН в социальных сетях

Киев
Обстрел Киева: из-под завалов достали тело ребенка

Войска РФ убили еще одного ребенка в Киеве. Ее достали из-под завалов дома.

Катерина Сердюк
Обстрел Киева 28 сентября

Обстрел Киева 28 сентября

В Соломенском районе Киева деблокировали тело из-под завалов. Предварительно погибла 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

«Россияне снова открывают счетчик убийств детей», — написал он.

По состоянию на 08.55 в столице подтверждена гибель двух человек. Еще 10 человек ранены. Число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ в Киеве шесть человек пострадали. По данным властей, 5 человек госпитализировали в медучреждения, еще одному — помощь оказали на месте.

Фиксируют последствия по районам:

  • Соломенский — из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме;

  • Днепровский, Дарницкий и Голосеевский — падение обломков;

  • Голосеевский — разрушился частный дом, предварительно, без пострадавших.

  • Днепровский — падение обломков на крышу многоэтажки;

  • Святошинский — падение обломков на открытой местности, а также остатки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку;

  • Дарницкий — обломки упали на территории частной усадьбы.

Новость дополняется
1001
