- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1001
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Киева: из-под завалов достали тело ребенка
Войска РФ убили еще одного ребенка в Киеве. Ее достали из-под завалов дома.
В Соломенском районе Киева деблокировали тело из-под завалов. Предварительно погибла 12-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
«Россияне снова открывают счетчик убийств детей», — написал он.
По состоянию на 08.55 в столице подтверждена гибель двух человек. Еще 10 человек ранены. Число жертв может возрасти.
Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ в Киеве шесть человек пострадали. По данным властей, 5 человек госпитализировали в медучреждения, еще одному — помощь оказали на месте.
Фиксируют последствия по районам:
Соломенский — из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме;
Днепровский, Дарницкий и Голосеевский — падение обломков;
Голосеевский — разрушился частный дом, предварительно, без пострадавших.
Днепровский — падение обломков на крышу многоэтажки;
Святошинский — падение обломков на открытой местности, а также остатки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку;
Дарницкий — обломки упали на территории частной усадьбы.