Обстрел Киева: из-под завалов достали тело ребенка

Обстрел Киева 28 сентября

В Соломенском районе Киева деблокировали тело из-под завалов. Предварительно погибла 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

«Россияне снова открывают счетчик убийств детей», — написал он.

По состоянию на 08.55 в столице подтверждена гибель двух человек. Еще 10 человек ранены. Число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ в Киеве шесть человек пострадали. По данным властей, 5 человек госпитализировали в медучреждения, еще одному — помощь оказали на месте.

Фиксируют последствия по районам:

Соломенский — из-за падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме;

Днепровский, Дарницкий и Голосеевский — падение обломков;

Голосеевский — разрушился частный дом, предварительно, без пострадавших.

Днепровский — падение обломков на крышу многоэтажки;

Святошинский — падение обломков на открытой местности, а также остатки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку;

Дарницкий — обломки упали на территории частной усадьбы.