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- Киев
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Обстрел Киева: двое погибших, количество травмированных растет (фото, обновлено)
В столице есть погибшие в результате атаки беспилотников, среди пострадавших дети.
Обстрелы Киева: в результате вражеской атаки РФ два человека погибли, семеро пострадали, из них четверо — дети.
Об этом информируют ГСЧС Украины, мэр Киева Виталий Кличко и городская военная администрация в соцсетях.
Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Последствия атаки зафиксированы и в Голосеевском районе.
Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
Спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.
Соломенский район: обломки БПЛА упали на открытую территорию. По данным ГСЧС, в этом районе пострадал еще один человек. Предварительный диагноз — контузия.
Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.
Шевченковский район: падение обломков БПЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.
Голосеевский район: в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА повреждена крыша офисного бизнес-центра. Без пожара. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших устанавливается.
Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в Киеве выросло.
«До 8 выросло количество пострадавших в столице. Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализированы четыре пострадавших. Четверым медики оказали помощь на месте. Погибли в результате вражеской атаки двое жителей столицы», — написал он.
В то же время, по данным КГВА, в настоящее время точно известно о двух погибших и семи пострадавших.
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Информация обновляется.
Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали куски ракеты.