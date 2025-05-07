Обстрел Киева: двое погибших, количество травмированных растет (фото, обновлено)

Атака на Киев

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Обстрелы Киева: в результате вражеской атаки РФ два человека погибли, семеро пострадали, из них четверо — дети.

Об этом информируют ГСЧС Украины, мэр Киева Виталий Кличко и городская военная администрация в соцсетях.

Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Последствия атаки зафиксированы и в Голосеевском районе.

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Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.

Соломенский район: обломки БПЛА упали на открытую территорию. По данным ГСЧС, в этом районе пострадал еще один человек. Предварительный диагноз — контузия.

Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.

Шевченковский район: падение обломков БПЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.

Голосеевский район: в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА повреждена крыша офисного бизнес-центра. Без пожара. Информация о нанесенном ущербе и потерпевших устанавливается.

Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в Киеве выросло.

«До 8 выросло количество пострадавших в столице. Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализированы четыре пострадавших. Четверым медики оказали помощь на месте. Погибли в результате вражеской атаки двое жителей столицы», — написал он.

В то же время, по данным КГВА, в настоящее время точно известно о двух погибших и семи пострадавших.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Информация обновляется.

Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали куски ракеты.