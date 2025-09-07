Обстрел Киева: беременная женщина, пострадавшая во время атаки, родила сына, врачи борются за их жизнь

Беременная / © Freepik

В Киеве беременная женщина, которая пострадала во время ночного российского обстрела, родила сына. Сейчас она, и новорожденный ребенок находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Об этом сообщила врач Елена Францева и руководитель департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург "Суспільному«.

«Сегодня ночью было в нашу больницу доставлено трех поврежденных в результате ожогов полей, следствие взрывной травмы, вражеского обстрела. Два пациента в тяжелом состоянии, а один человек в среднем. Сегодня уже около часа к нам была переведена еще одна женщина, тоже в крайне тяжелом состоянии. Она была беременна, была родовая помощь, родился ребенок, мальчик живой и после этого женщину перевели к нам», — рассказала Гинзбург

Сейчас пациентка находится в Киевской городской клинической больнице. Состояние матери и ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве в результате ночной атаки российских войск погибло уже три человека, поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели работают на местах попадания.