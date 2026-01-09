ТСН в социальных сетях

Киев
Обстрел Киева 9 января: Кличко призвал людей выехать за город

Мэр призывает всех, кто имеет такую возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве после массированной атаки — сложная ситуация. В городе отмечаются перебои с теплом и водой.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам.

«Обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это», — говорится в его сообщении.

По его данным, половина многоквартирных домов Киева — почти 6 тысяч — без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением.

Коммунальщики уже заживили социальные учреждения, в том числе больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян. Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Киеве погибли четыре человека, еще 25 пострадали. В городе повреждены 19 многоэтажных домов, здание одного из посольств, выбиты окна в детском саду, повреждено трамвайное депо, недостроенная многоэтажка, автомобили, супермаркет, заправочная станция. В области также разрушены жилые дома и пострадали люди.

В столице ввели экстренные отключения света.

