- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1419
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Киева 7 сентября: количество жертв увеличилось
На месте попадания вражеского беспилотника продолжались спасательные работы. Утром из-под завалов достали тело мужчины.
Сегодня, 8 сентября, из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе столицы достали тело погибшего мужчины.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Всего в результате российских обстрелов 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них — ребенок.
Напомним, в ночь на 7 сентября россияне массированно атаковали Украину — запустили 810 дронов и 13 ракет. Под ударом были Киев и область, Днепропетровщина, Одесчина, Запорожье и Полтавщина Россияне ночью массированно атаковали Киев и еще несколько регионов. Есть погибшие и раненые.
В Киеве больше всего пострадал Святошинский район - там частично обрушился подъезд 9-этажки. В результате атаки погибла мать с ребенком.