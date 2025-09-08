Обстрел Киева 7 сентября: количество жертв увеличилось

Последствия атаки / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 8 сентября, из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе столицы достали тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Всего в результате российских обстрелов 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них — ребенок.

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне массированно атаковали Украину — запустили 810 дронов и 13 ракет. Под ударом были Киев и область, Днепропетровщина, Одесчина, Запорожье и Полтавщина Россияне ночью массированно атаковали Киев и еще несколько регионов. Есть погибшие и раненые.

В Киеве больше всего пострадал Святошинский район - там частично обрушился подъезд 9-этажки. В результате атаки погибла мать с ребенком.