Обстрел Киева 5 января: появились новые подробности об ударе по больнице на Оболони

Обстрел больницы в Киеве 5 января / © Ян Доброносов

В ночь на 5 января столица Украины снова оказалась под ударом российских террористов. На этот раз целью вражеского БпЛА «Шахед» стал частный медицинский центр, расположенный в Оболонском районе.

Об этом рассказал представитель Главного управления ГСЧС в Киеве Павел Петров 24 Каналу.

По словам чиновника, речь идет о целенаправленном попадании в четырехэтажное здание больницы. Удар пришелся на уровень второго этажа — именно там, где в это время находились люди на стационарном лечении.

«Мы понимаем, что у нас „Шахеды“ не летают по городу на уровне второго этажа. Это прямое попадание в медицинское учреждение. Чистый террор», — подчеркнул Петров.

Ситуация осложнялась тем, что во время взрыва в корпусе находились тяжелобольные, подключенные к системам искусственной вентиляции легких. Сейчас известно о четырех пострадавших. Медики диагностировали у них травмы рук, отравление угарным газом, многочисленные ссадины, а также острые стрессовые реакции.

Руководитель медучреждения Маргарита Малеваная сообщила, что всего на момент обстрела в заведении было 26 пациентов. Силами персонала и спасателей 25 человек удалось оперативно эвакуировать и распределить по другим больницам Киева для продолжения курса лечения.

