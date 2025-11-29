- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
Обстрел Киева 29 ноября: перекрыто движение и задерживается электротранспорт
В столице на фоне российской комбинированной атаки перекрыто движение транспорта по Харьковскому шоссе, на правом берегу города задерживаются троллейбусы и трамваи.
В Киеве в субботу, 29 ноября, перекрыли движение транспорта на Харьковском шоссе после российского комбинированного удара по столице и попадания на левом берегу.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
«Движение транспорта перекрыто Харьковским шоссе — от перекрестка с улицей Привокзальной до перекрестка с улицей Здолбуновской», — говорится в сообщении.
Тем временем «Киевпасстранс» сообщил, что на правом берегу столицы временно задерживается движение трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения контактной сети.
Напомним, к утру россияне запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных «Шахедов», а также крылатые и сверхзвуковые ракеты. Двое погибших.
В Киеве фиксируют перебои со светом и снижение давления воды.