Обстрел Киева 29 ноября: перекрыто движение и задерживается электротранспорт

Киев пережил атаку

В Киеве в субботу, 29 ноября, перекрыли движение транспорта на Харьковском шоссе после российского комбинированного удара по столице и попадания на левом берегу.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

«Движение транспорта перекрыто Харьковским шоссе — от перекрестка с улицей Привокзальной до перекрестка с улицей Здолбуновской», — говорится в сообщении.

Тем временем «Киевпасстранс» сообщил, что на правом берегу столицы временно задерживается движение трамваев и троллейбусов из-за отсутствия напряжения контактной сети.

Напомним, к утру россияне запустили вторую волну массированной атаки на Киев, во время которой столицу атаковали десятки групп ударных «Шахедов», а также крылатые и сверхзвуковые ракеты. Двое погибших.

В Киеве фиксируют перебои со светом и снижение давления воды.