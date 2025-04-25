Обстрел Киева 24 апреля: украинцы гневно отреагировали на снимки известных фотографов

Последствия атаки / © Getty Images

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Украинских фотографов — Владу и Константина Либеровых и Евгения Малолетку — подвергли критике в Сети из-за публикации чувствительных фотографий с последствиями обстрела Киева россиянами 24 апреля, на которых были изображены пострадавшие и погибшие обнаженные люди.

Редакция ТСН.ua не публикует фото по этическим соображениям.

Часть пользователей отмечает важность таких фото как инструмента документирования преступлений РФ, другие — необходимость взвешенного и нравственного подхода к изображению гражданских страданий.

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В частности, на снимке Либеровых, была изображена женщина на носилках, на которой одежда, разорванная в районе груди.

Пострадавшая, которую сфотографировали супруги — вся в крови. На фото Малолетки же был запечатлен обнаженный мужчина, которого спасатели выносили на рядне с места завалов.

После публикации фото пользователи соцсетей обвинили фотографов в пренебрежении журналистскими стандартами.

На этот инцидент отреагировали, в частности, медийники, активисты и военные.

Среди них — общественный деятель и волонтер Мария Берлинская.

«Если когда-то ночью будет моя очередь — можете использовать мое разорванное тело для дальнейшей борьбы. Чтобы выжать оружие, чтобы выжили другие. Но я прошу вас, ради всего святого у нас — не делайте больше такие кадры. Или, по крайней мере, блюртье лицо. В войне с абсолютным, тотальным злом нам следует сохранить человеческое достоинство. Нам нужно остаться людьми», — подчеркнула она.

Киев, атака 24 апреля / © Associated Press

На публикацию Евгения Малолетки отреагировала украинская кинорежиссер и писательница Ирина Целик. Она отметила, что не хотела бы, чтобы ее раненное тело после обстрела кто-то фотографировал, если враг ударит по ее дому.

«Это чей-то сын или дочь. Отец или мать. Коллега по работе. И так далее. Вы бы хотели, чтобы вашего близкого человека, который не мог сказать фотографу „нет“ во время съемки, показали всему миру именно в таком виде?» — спросила Ирина Целик.

Писательница добавила, что фотограф мог заблюрить лицо пострадавших для сохранения конфиденциальности.

Кто-то из пользователей даже обвинил фотографов в том, что они продают снимки стоковых сервисов.

Так, журналистка Татьяна Трощинская неоднократно высказывалась по поводу публикаций фотографий погибших, и подчеркнула, что ее позиция часто вызывала непонимание даже среди коллег.

Она считает аргумент «мир должен это видеть» сомнительным, ведь тот, кто хотел увидеть, уже увидел, а остальные сознательно избегают такого контента. К тому же она является экспертом внимания на коммерческий аспект — когда такие фотографии продают, то это уже, по ее мнению, превращается в обычное соглашение.

Нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безугла подвергла резкой критике деятельность украинских документалистов Константина и Влады Либеровых, а также фотографа Евгения Малолетки. Она заявила, что некоторые фотографии на грани со скрытыми извращениями и призвала общество не распространять подобный контент.

Безуглая пишет, что «инстинкты, эмоции всегда готовы вырваться из-под социальных рамок, которые человечество формировало веками», и добавляет о «хрупких рамках, берегите их».

Не смолчал и политический журналист Даниил Мокрик.

«Если так случится, что я погибну от российского удара — можете таскать фото и видео с моим телом, как угодно и в каких угодно ракурсах, и в завалах, и на похоронах, если только это позволит рассказать больше и шире об ужасе того, что делает Россия. Пусть эти изображения показывают российскую войну и российские преступления именно такими, как они есть, без украшений — ужасными, отвратительными, грубыми… Нет, я не осуждаю тех, кто пишет о „я не хотел бы/не хотела бы“. Все они имеют право на собственные представления о своем достоинстве, на свои пожелания по отношению к ним после смерти. Мне все равно, что будет с моим телом после смерти. Это буду уже не я. Это будут буквально останки. И если эти останки смогут помочь рассказать важную историю — так будет. И пусть такое мнение, такая позиция, такое чувство тоже у вас в ленте побудут. Не как отрицание других, а как альтернатива», — написал Мокрик в Facebook.

В Институте массовой информации также обратили внимание на эти публикации. Там задали риторический вопрос: где именно проходит граница между «мир должен это видеть» и уважением достоинства погибших? Представители ИМИ добавили, что решение о том, размывать ли травматические кадры, всегда сложно, но ответственность медиа — информировать, не обезличивая человека. Также там поделились рекомендациями, как ответственно публиковать травматический контент.

Между тем Супруги Либеровых опубликовали сториз на странице в Instagram, в котором сообщили, что удалили чувствительное фото женщины, однако отметили, что на фотографии не было видно ее лица и пропустила цензура социальной сети. Они выразили мнение, что военные преступления России следует документировать персонализированно, чтобы эти события находили отзыв у будущих поколений.

Евгений Малолетка на момент публикации материала публично не комментировал негативную реакцию части украинцев на сделанные им фотографии.

Напомним, россияне 24 апреля массированно ударили по Киеву ракетами разного типа и дронами-камикадзе, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, а 77 получили ранения.