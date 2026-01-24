Обстрел фабрики Roshen в Киеве: что известно о разрушениях и пострадавших

Фабрика Roshen в Киеве / © wikipedia

В Киеве в результате обстрела была повреждена кондитерская фабрика Roshen.

Об этом сообщает КИЕВ24.

«Здесь зафиксированы разрушения на верхнем этаже кондитерской фабрики. Сейчас здесь можно увидеть значительные повреждения фасада, крыши и очень много выбитых окон. Магазин, который при фабрике, пока не работает», — сказал корреспондент.

«Точную дату, когда все же возобновится, не сообщают. По данным ГСЧС, здесь на территории фабрике погибла 48-летняя женщина, также двое мужчин имеют осколочные ранения. Мы обратились к сотрудникам фабрики за комментарием, но к сожалению, они сказали, что пока не готовы комментировать эту ситуацию. Сейчас работники расчищают территорию от обломков и повреждений. И также хочу подчеркнуть, что у нас и до конической атаки поврежден частный жилой дом рядом. На этом у меня все», — рассказала корреспондентка.

«От прямого удара Шахеда на фабрике Рошен погибла женщина… Она работала в производственном цехе, чтобы на утро люди имели свежую продукцию… цех тоже имеет серьезные разрушения… Еще двое работников ранены», — написала народный депутат Виктория Сюмар в соцсети.

Напомним, ранее мы писали о том, что генеральный директор ДТЭК заявил, что Украина находится на грани гуманитарной катастрофыиз-за непрекращающихся атак России на энергетическую инфраструктуру.