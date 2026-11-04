"Оборвалась юная жизнь": в Киевской области в результате атаки РФ погибла ученица лицея Екатерина Божко

Екатерина Божко / © соцмережі

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Из-за атаки российского беспилотника в Киевской области по жилому дому погибла 10-классница Хотовского лицея Екатерина Божко.

Об этом сообщили в Отделе гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета.

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«Невозможно найти слова, которые могли бы передать боль этой невосполнимой потери. Оборвалась юная жизнь, не сбылись мечты и надежды… Это страшное горе для семьи, друзей, одноклассников, учителей и всего нашего общества», — отметили в отделе.

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Также уточнили, что атака РФ произошла 3 ноября в общине Феодосии. Для поддержки семьи Екатерины был объявлен сбор средств. Все желающие помочь могут перечислить финансовую помощь на карту.

Атака РФ на Киевщину — последние новости

Напомним, российские войска атаковали село Хотов Киевской области, попав беспилотником в жилой дом. Погиб 14-летний ребенок, а один из его родителей предварительно пострадал.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что погиб ребенок 2012 года рождения, а ранение получила его мать — женщина 1988 года рождения.

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