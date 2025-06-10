Оболонь – одна из целей: местные власти сообщили последствия атаки на Киев

Атака на Киев 10 июня. / © Associated Press

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Ночью на 10 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Больше всего досталось Оболонскому району столицы.

Об этом сообщил глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик в комментарии ТСН.

"Оболонский район значительно пострадал от атаки. Есть последствия в жилой застройке. Повреждения получили 18 квартир. Одного человека госпитализировали", - рассказал чиновник.

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Известно, что на Оболони в многоэтажке произошло возгорание на 1 и 2 этажах. Для пострадавших развернут штаб помощи.

Как сообщалось, посреди ночи Россия ударила по Киеву баллистикой. В городе прогремели мощные взрывы.

В КМВА сообщили о последствиях атаки в разных районах столицы . В результате атаки по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Дата публикации 16:49, 09.06.25 Количество просмотров 29 Скандальное восстановление! В "Охматдете" начали работы по восстановлению пострадавших корпусов