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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Оболонь – одна из целей: местные власти сообщили последствия атаки на Киев

По меньшей мере, один человек получил травмы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 10 июня.

Атака на Киев 10 июня. / © Associated Press

Ночью на 10 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Больше всего досталось Оболонскому району столицы.

Об этом сообщил глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик в комментарии ТСН.

"Оболонский район значительно пострадал от атаки. Есть последствия в жилой застройке. Повреждения получили 18 квартир. Одного человека госпитализировали", - рассказал чиновник.

Известно, что на Оболони в многоэтажке произошло возгорание на 1 и 2 этажах. Для пострадавших развернут штаб помощи.

Как сообщалось, посреди ночи Россия ударила по Киеву баллистикой. В городе прогремели мощные взрывы.

В КМВА сообщили о последствиях атаки в разных районах столицы . В результате атаки по меньшей мере четыре человека получили ранения.

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