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- Киев
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Оболонь – одна из целей: местные власти сообщили последствия атаки на Киев
По меньшей мере, один человек получил травмы.
Ночью на 10 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Больше всего досталось Оболонскому району столицы.
Об этом сообщил глава Оболонской районной администрации Кирилл Фесик в комментарии ТСН.
"Оболонский район значительно пострадал от атаки. Есть последствия в жилой застройке. Повреждения получили 18 квартир. Одного человека госпитализировали", - рассказал чиновник.
Известно, что на Оболони в многоэтажке произошло возгорание на 1 и 2 этажах. Для пострадавших развернут штаб помощи.
Как сообщалось, посреди ночи Россия ударила по Киеву баллистикой. В городе прогремели мощные взрывы.
В КМВА сообщили о последствиях атаки в разных районах столицы . В результате атаки по меньшей мере четыре человека получили ранения.