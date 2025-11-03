Обновлены графики отключений электроэнергии на 4 ноября: в Киевской области будут действовать ограничения

Киевская область без света / © ТСН.ua

Киевская область уже обновила графики отключений электроэнергии на 4 ноября. Во вторник в Киевской области будут действовать плановые графики отключений света.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетики призывают жителей заранее проверить обновленное расписание и подготовиться к возможным перерывам в поставках света.

В случае любых изменений или корректировок графиков информация будет оперативно обнародована.

Также известны графики отключения света на 4 ноября для столицы. Энергетики предоставили актуальную информацию.