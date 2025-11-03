- Дата публикации
Киев
- 45
- 1 мин
Обновлены графики отключений электроэнергии на 4 ноября: в Киевской области будут действовать ограничения
Энергетики обновили графики отключений в Киевской области на 4 ноября.
Киевская область уже обновила графики отключений электроэнергии на 4 ноября. Во вторник в Киевской области будут действовать плановые графики отключений света.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
Энергетики призывают жителей заранее проверить обновленное расписание и подготовиться к возможным перерывам в поставках света.
В случае любых изменений или корректировок графиков информация будет оперативно обнародована.
Также известны графики отключения света на 4 ноября для столицы. Энергетики предоставили актуальную информацию.