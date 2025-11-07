- Дата публикации
Обновленные графики отключения света в Киеве: когда не будет электроэнергии
Уточненные графики отключения электроэнергии для Киева на 7 ноября появились в Сети.
Компания ДТЭК снова обновила графики стабилизационных отключений света в Киеве на 7 ноября.
Об этом сообщили в телеграм-канале ДТЭК.
«Киев: обновленные графики отключений на 7 ноября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — указано в заявлении компании.
Напомним, по данным Министерства энергетики Украины, 7 ноября графики отключений света действуют в большинстве областей. В ведомстве также проинформировали, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Специалисты проводят ремонтные работы.