Киев
119
1 мин

Обновленные графики отключения света в Киеве: когда не будет электроэнергии

Уточненные графики отключения электроэнергии для Киева на 7 ноября появились в Сети.

Ирина Лабьяк
Отключение света

Отключение света / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Компания ДТЭК снова обновила графики стабилизационных отключений света в Киеве на 7 ноября.

Об этом сообщили в телеграм-канале ДТЭК.

«Киев: обновленные графики отключений на 7 ноября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — указано в заявлении компании.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Напомним, по данным Министерства энергетики Украины, 7 ноября графики отключений света действуют в большинстве областей. В ведомстве также проинформировали, что Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Специалисты проводят ремонтные работы.

119
