Обнаружили "пыточную" на территории роддома в Киеве: что говорят волонтеры и полиция

В Киеве разгорелся громкий скандал вокруг столичного роддома №5. На его территории волонтеры обнаружили одну мертвую собаку и еще одну в критическом состоянии. Пока зоозащитники заявляют о жестоком обращении и бездействии персонала, у полиции после проверки есть совсем другая версия событий.

По информации благотворительной организации, собаки по прозвищу Гром и Барсик годами проживали на парковке перинатального центра. В свое время место для них обустроил охранник. Когда мужчина уволился, собаки остались на территории.

Как утверждают волонтеры, ухаживать за животными поручили уборщице, которая вместе с мужем-электриком проживала на территории заведения. По словам зоозащитников, женщина кормила собак исключительно костями и игнорировала потребности животных в базовом уходе. Грумингом и лечением занимались неравнодушные киевляне. Однако после начала полномасштабного вторжения доступ волонтеров к собакам вроде бы начали ограничивать.

Жуткая находка в закрытой комнате

Ситуация накалилась в январе 2026 года, когда зоозащитники заметили резкое ухудшение состояния животных. У Барсика обнаружили выпадение прямой кишки, а у Грома диагностировали гнойное воспаление уха. Волонтеры обратились к директору заведения Дмитрию Говсееву, однако предложение забрать собак в клинику было отклонено. А руководство пообещало вызвать ветеринара на место.

В начале февраля, не дождавшись улучшения, активисты решили самостоятельно унести животных. Но будки на парковке оказались пустыми.

Только 28 февраля волонтерам удалось попасть в одно из технических помещений роддома. То, что они там увидели, назвали «пыткой».

«Гром уже был мертв не один день. В комнате стоял стойкий трупный запах. Рядом находился Барсик — весь в собственных фекалиях. Гром умирал в страшных муках и не дождался помощи», — рассказали представители Help homeless animal.

В настоящее время спасенный Барсик находится в тяжелом состоянии в ветеринарной клинике.

Что говорят в полиции и администрации родильного

По словам УП. Жизнь», получившая комментарий полиции, на место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции Киева. Электрик медучреждения объяснил правоохранителям, что собака умерла незадолго до визита активистов, поэтому ее просто не успели похоронить.

В полиции сообщили, что не выявили признаков уголовного преступления.

«По заключению судебно-медицинской экспертизы не обнаружено никаких следов пыток. Животное умерло от возраста. Собаки жили в обычных уличных условиях, а не в помещении. В этом нет состава правонарушения, которое влекло бы уголовную ответственность», — заявили в ведомстве.

В свою очередь, в Киевском городском роддоме №5 открестились от ситуации. В администрации отметили, что не владеют информацией о животных на их территории, и отказались предоставлять какие-либо комментарии по поводу инцидента.

