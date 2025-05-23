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- Киев
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Обманом заставлял детей касаться своего полового органа: в Киеве будут судить мужчину
На Оболони задержали мужчину, который под видом невинной просьбы заставлял детей касаться его полового органа.
В Киеве будут судить 36-летнего уроженца Запорожья, которого подозревают в совершении развратных действий в отношении малолетних детей на Оболони.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно расследованию, мужчина подходил к детям 11-12 лет, когда рядом не было взрослых, и просил «помочь» достать из кармана брюк ключи или брелок. На самом же деле дети, следуя его указаниям, касались его полового органа.
«11-летняя девочка и 12-летний мальчик, которых мужчина просил о такой помощи, впоследствии рассказали об этом родителям. События произошли в декабре 2024 — январе 2025 года», — говорится в сообщении.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, на Киевщине мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своего знакомого.