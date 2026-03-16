- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 3023
- Время на прочтение
- 1 мин
Обломки "Шахеда" упали на Монумент Независимости в центре Киева (видео)
Очевидцы публикуют видео с места происшествия, где видно задымление возле стелы.
Во время таки на Киев утром 16 марта обломки российского дрона упали на Монумент Независимости в центре столицы.
Об этом сообщили телеграм-каналы, которые распространили соответствующее видео.
На кадрах возле монумента виден дым. По другим данным из соцсетей, обломки якобы дрона «Шахед» упали не на сам монумент, а рядом с ним.
По сообщению журналистов «Новыны.Live», стела в центре Киева не получила повреждений. На месте падения вражеского дрона на Майдане Независимости работают криминалисты, которые устанавливают тип этого беспилотника. Территорию огородили красно-белой лентой.
Позже корреспондентка ТСН.ua проинформировала, что на Майдане Независимости убрали ограничительные ленты. На месте виден черный след на плитке от обломков. На территории работают журналисты.
Напомним, утром 16 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российскими «Шахедами».
Впоследствии стало известно, что российская армия атакует Киев и дронами, и ракетами. Взрывы прогремели в нескольких районах. Обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в центре столицы. Обошлось без пожаров и пострадавших.