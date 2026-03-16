Обломки "Шахеда" упали на Монумент Независимости в центре Киева (видео)

Атака дронами «Шахед» на Киев

Реклама

Дополнено новыми материалами

Во время таки на Киев утром 16 марта обломки российского дрона упали на Монумент Независимости в центре столицы.

Об этом сообщили телеграм-каналы, которые распространили соответствующее видео.

На кадрах возле монумента виден дым. По другим данным из соцсетей, обломки якобы дрона «Шахед» упали не на сам монумент, а рядом с ним.

Реклама

По сообщению журналистов «Новыны.Live», стела в центре Киева не получила повреждений. На месте падения вражеского дрона на Майдане Независимости работают криминалисты, которые устанавливают тип этого беспилотника. Территорию огородили красно-белой лентой.

Дата публикации 10:06, 16.03.26

Позже корреспондентка ТСН.ua проинформировала, что на Майдане Независимости убрали ограничительные ленты. На месте виден черный след на плитке от обломков. На территории работают журналисты.

Напомним, утром 16 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российскими «Шахедами».

Впоследствии стало известно, что российская армия атакует Киев и дронами, и ракетами. Взрывы прогремели в нескольких районах. Обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в центре столицы. Обошлось без пожаров и пострадавших.