Обломки "Шахеда" упали на Монумент Независимости в центре Киева (видео)

Очевидцы публикуют видео с места происшествия, где видно задымление возле стелы.

Ирина Лабьяк
Атака дронами "Шахед" на Киев

Атака дронами «Шахед» на Киев

Во время таки на Киев утром 16 марта обломки российского дрона упали на Монумент Независимости в центре столицы.

Об этом сообщили телеграм-каналы, которые распространили соответствующее видео.

На кадрах возле монумента виден дым. По другим данным из соцсетей, обломки якобы дрона «Шахед» упали не на сам монумент, а рядом с ним.

По сообщению журналистов «Новыны.Live», стела в центре Киева не получила повреждений. На месте падения вражеского дрона на Майдане Независимости работают криминалисты, которые устанавливают тип этого беспилотника. Территорию огородили красно-белой лентой.

Позже корреспондентка ТСН.ua проинформировала, что на Майдане Независимости убрали ограничительные ленты. На месте виден черный след на плитке от обломков. На территории работают журналисты.

Напомним, утром 16 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российскими «Шахедами».

Впоследствии стало известно, что российская армия атакует Киев и дронами, и ракетами. Взрывы прогремели в нескольких районах. Обломки упали в Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах. Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в центре столицы. Обошлось без пожаров и пострадавших.

