Обломки ракеты упали на Оболони: есть раненые медики

Медики. Иллюстративное фото / © Национальная полиция Украины

В ночь на 16 апреля российская атака повлекла за собой серьезные последствия в Оболонском районе столицы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , на месте падения обломков ракеты вспыхнул масштабный пожар в нежилой застройке.

Огонь охватил также припаркованные рядом автомобили. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Кроме этого, по словам городского головы, четверо прибывших по вызову медиков получили ранения. Им оказывается необходимая помощь.

На сегодняшний день в общей сложности 7 пострадавших в Киеве.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя!

В столице идет воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.