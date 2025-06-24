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- Киев
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Обломки накрыли с головой: история спасения кота, оказавшегося под завалами в Киеве
Поздним ночью, когда РФ ударила по дому в Киеве, кот оказался в ловушке — бетонные перекрытия заблокировали его, не позволив выбежать на улицу.
В Киеве спасли кота, проведшего под завалами 10 часов. Он находится в ветеринарной клинике.
Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group.
Как описывают четвероногие спасатели, он — большой, спокойный, полосатый кот. В ту ночь он как раз подошел к своей привычной миске с едой, когда все вокруг взорвалось и наступила тьма, боль и обломки накрыли его с головой.
«Десять часов под завалами. Без возможности пошевелиться, без воздуха, без звука. Темнота, пыль и страх», — отмечается в сообщении.
Его спасло то, что хозяин точно знал, где кот должен быть в момент атаки. Спасатели извлекли его из-под обломков бетонной стены и перекрытий четко в указанном месте.
«Сейчас полосатый герой в ветлечебнице. Спасибо тем, кто не сдается и борется за каждую жизнь», — подчеркнули в организации.
Зоозащитники напоминают: в чрезвычайных ситуациях животные тоже нуждаются в спасении. Не забывайте о них. Оставляйте заявки о животных в разрушенных квартирах по номерам 098-844-79-37, 093-986-22-62.
После удара РФ из-под развалин квартир удалось спасти еще четырех кошек. Все они имели искавших владельцев, некоторые даже находясь в больнице.
Ранее в Харькове пес испугался взрывов во время российской атаки БпЛА и прыгнул в реку. Спасатели с помощью лодки доставили пострадавшего на берег.
«Еще одна спасенная жизнь в копилку наших Героев!», — говорится в сообщении.
Это в очередной раз доказывает, что для наших защитников важна каждая жизнь. Неважно, речь идет о людях или животных.