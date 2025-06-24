Обломки накрыли с головой: история спасения кота, оказавшегося под завалами в Киеве

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В Киеве спасли кота, проведшего под завалами 10 часов. Он находится в ветеринарной клинике.

Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

Как описывают четвероногие спасатели, он — большой, спокойный, полосатый кот. В ту ночь он как раз подошел к своей привычной миске с едой, когда все вокруг взорвалось и наступила тьма, боль и обломки накрыли его с головой.

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«Десять часов под завалами. Без возможности пошевелиться, без воздуха, без звука. Темнота, пыль и страх», — отмечается в сообщении.

Его спасло то, что хозяин точно знал, где кот должен быть в момент атаки. Спасатели извлекли его из-под обломков бетонной стены и перекрытий четко в указанном месте.

«Сейчас полосатый герой в ветлечебнице. Спасибо тем, кто не сдается и борется за каждую жизнь», — подчеркнули в организации.

Спасенный кот в Киеве

Зоозащитники напоминают: в чрезвычайных ситуациях животные тоже нуждаются в спасении. Не забывайте о них. Оставляйте заявки о животных в разрушенных квартирах по номерам 098-844-79-37, 093-986-22-62.

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После удара РФ из-под развалин квартир удалось спасти еще четырех кошек. Все они имели искавших владельцев, некоторые даже находясь в больнице.

Спасенные котики в Киеве

Ранее в Харькове пес испугался взрывов во время российской атаки БпЛА и прыгнул в реку. Спасатели с помощью лодки доставили пострадавшего на берег.

«Еще одна спасенная жизнь в копилку наших Героев!», — говорится в сообщении.

Это в очередной раз доказывает, что для наших защитников важна каждая жизнь. Неважно, речь идет о людях или животных.

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