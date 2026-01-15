- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 987
- Время на прочтение
- 1 мин
Обломки дрона попали в многоэтажку в Киеве: фото
Попадание произошло на уровне технического этажа.
Утром 15 января армия РФ атаковала Киев беспилотниками. В Соломенском районе обломки БпЛА попали в 15-этажный жилой дом. Жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщили в ГСЧС.
По данным спасателей, попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены. Возгорание не произошло
"Спасатели проводили работы по открыванию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей", - говорится в сообщении.
ФОТО
Как сообщалось, утренняя тревога в Киеве длилась 20 минут – с 06:40 до 07:00. Власти сообщили, что Россия атаковала Киев беспилотниками . В результате атаки был поврежден жилой дом.