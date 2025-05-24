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- Киев
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Обломки БпЛА попали в многоэтажку на Оболони, загорелся весь подъезд: фото
На столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд.
Этой ночью Киев оказался под мощной атакой российской армии. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы. В частности, в Соломенском.
Издание "Суспільне" показало фото последствий.
В жилом доме на Оболони, в который попали обломки российского беспилотника, загорелся практически весь подъезд», – рассказал глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.
Жители многоэтажки вспоминают, что во время атаки произошел сильный взрыв.
"Я хотела выскочить, но дым в коридоре. У меня восьмой этаж. Так я уже дождалась, пока поднялись ребята. Благодаря им, спустилась вниз. У меня, все более-менее. А то, что у людей - ужас", - рассказала жительница дома на Оболони.
Фото последствий
Напомним, около полуночи волна взрывов произошла в Киеве. Сработали силы ПВО. Столица оказалась под ударом комбинированной атаки.
В частности, по Киеву мощно ударили дроны . В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы – в Святошинском, Днепровском, Оболонском и Шевченковском.
По информации серии, количество пострадавших от вражеской атаки возросло до восьми человек. Двое были госпитализированы.