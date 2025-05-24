Обломки БпЛА попали в многоэтажку на Оболони, загорелся весь подъезд: фото

Дом на Оболони. / © Associated Press

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Этой ночью Киев оказался под мощной атакой российской армии. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы. В частности, в Соломенском.

Издание "Суспільне" показало фото последствий.

В жилом доме на Оболони, в который попали обломки российского беспилотника, загорелся практически весь подъезд», – рассказал глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

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Жители многоэтажки вспоминают, что во время атаки произошел сильный взрыв.

"Я хотела выскочить, но дым в коридоре. У меня восьмой этаж. Так я уже дождалась, пока поднялись ребята. Благодаря им, спустилась вниз. У меня, все более-менее. А то, что у людей - ужас", - рассказала жительница дома на Оболони.

Фото последствий

В Киеве обломки дрона попали в здание. Информации о потерпевших нет. / © Суспільне

В ночь на 24 мая обломки дрона попали в жилой дом в Оболонском районе Киева. / © Суспільне

Киев оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики. / © Суспільне

Ночью 24 мая Киев оказался под очередным обстрелом БПЛА и баллистики. / © Суспільне

Напомним, около полуночи волна взрывов произошла в Киеве. Сработали силы ПВО. Столица оказалась под ударом комбинированной атаки.

В частности, по Киеву мощно ударили дроны . В результате падения обломков зафиксированы возгорания и повреждения в нескольких районах столицы – в Святошинском, Днепровском, Оболонском и Шевченковском.

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По информации серии, количество пострадавших от вражеской атаки возросло до восьми человек. Двое были госпитализированы.

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 282 Дети среди пострадавших: жуткий удар по Киевщине! Сумы без света и воды