Обильные дожди и ливни с грозами: Диденко рассказала о погоде на День Киева

На День Киева прогнозируют дожди / © УНИАН

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В ближайшее воскресенье, 25 мая, отмечают День Киева. В этот день в столице ожидаются сильные осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Внимательно! По предварительным прогнозам на День Киева, 25 мая, в столице вероятны обильные ливни с грозами», — спрогнозировала она.

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День Киева всегда приходится на последнее воскресенье мая. Впервые праздник был организован в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет. День Киева никогда не был государственным праздником, поэтому последующий после него понедельник не является дополнительным выходным даже в мирные времена.

По погоде завтра, 22 мая, то в Украине будет тепло. Практически повсюду будет доминировать теплая воздушная масса в течение дня +18…+24 градуса.

Дожди с грозами пройдут в западных областях, в Житомирской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода.

В четверг, 22 мая, в Киеве будет без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +22 градусов.

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Ранее ТСН.ua сообщал, что погода в Украине готовит сюрпризы. Синоптики объяснили, почему лето опаздывает и когда ждать настоящего тепла в Украине.

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