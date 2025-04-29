Обещал "работу" в ГУР за 5000 долларов: в Киеве задержали псевдопосредника (фото)

Задержанный злоумышленник / © npu.gov.ua

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В Киеве правоохранители задержали 38-летнего мужчину, обещавшего гражданину трудоустройство в Главное управление разведки (ГУР).

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

В Киеве 38-летний мужчина был задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции совместно с Печерским управлением полиции. Установлено, что задержанный обещал гражданину помощь в трудоустройстве в одно из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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За денежное вознаграждение он гарантировал оформление служебного удостоверения, которое, по его словам, дало возможность свободно передвигаться по городу, беспрепятственно проезжать блок-посты и избегать проверок со стороны представителей ТЦК.

Для «оформления» на службу в военное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины злоумышленник потребовал передать ему пакет документов. За свои услуги просил 5000 долларов. Деньги получал частями: сначала взял аванс в размере 3000 долларов, а остальное должен получить после предоставления «служебного удостоверения».

Чтобы убедить «клиента» в своих связях, мужчина показал документы, визуально напоминавшие удостоверение военного ведомства. На самом деле, эти документы были фальшивыми, а сам он никакого отношения к разведке Минобороны не имел и никакого удостоверения там никогда не получал.

На завершающем этапе преступной схемы мужчина передал потерпевшему фальшивое удостоверение неустановленного образца, заверив, что оно действительно. В то же время получил вторую часть «вознаграждения» — 2000 долларов. В этот момент правоохранители, совместно с отделом быстрого реагирования ДВБ Нацполиции, задержали подозреваемого с поличным.

Во время обыска у него был обнаружен ряд доказательств: поддельные печати военных формирований и удостоверение общественной организации, которое только внешне напоминало документ военного образца. Все изъятое направлено на экспертное исследование для окончательной квалификации преступления.

Фигуранту уже объявлено подозрение по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

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