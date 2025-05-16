Ножевое нападение в центре Киева: иностранцы обокрали гражданина Турции

Задержание подозреваемого / © Полиция Киева

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В столице оперативники задержали двух иностранцев, которые совершили нападение на гражданина Турции. Злоумышленники следили за мужчиной, а когда тот вышел из авто во дворе дома на улице Довнар-Запольского, напали на него с ножом.

Об этом сообщила полиция Киева.

«Двое неизвестных во дворе дома напали на потерпевшего, ножом порезали ногу», — говорится в сообщении.

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Они отобрали у потерпевшего 4,5 тысячи долларов, два телефона и скрылись в Хмельницкой области.

«Мы начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий и совместно с сотрудниками сектора криминального анализа установили маршрут движения вероятных подозреваемых. Выяснилось, что после совершения преступления злоумышленники приехали к Центральному железнодорожному вокзалу, приобрели билеты на поезд и успели покинуть город. В дальнейшем, при сотрудничестве с сотрудниками управления уголовного розыска столичного главка и бойцов КОРДа Хмельницкой области мы их задержали в Хмельницком», — отметили в полиции.

Задержанные — 20-летний и 24-летний иностранцы. У них изъяли часть похищенных денег и телефон. Следователи уже сообщили им о подозрении за разбой (ч. 4 ст. 187 УК Украины), совершенный во время военного положения.

Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суд избрал для них меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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Напомним, в Киеве полиция разоблачила схему побега уклонистов за границу.