Новый удар по Киеву: что известно о массированной атаке и сколько "Шахедов" сбили силы ПВО

Днем 2 сентября российские войска совершили повторную атаку на Украину с северного направления, применив 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Большинство дронов летело в направлении столицы.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

По состоянию на 16.00 противовоздушная оборона сбила или подавила 48 вражеских беспилотников.

Несмотря на большое количество сбитых целей, атака продолжается. По состоянию на 16:00, новые группы российских дронов были зафиксированы в воздушном пространстве Черниговской и Сумской областей.

Граждан призывают оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Киеве и нескольких областях уже с утра 2 сентября была объявлена воздушная тревога. Речь шла об угрозе ударных БПЛА.

В ночь на 2 сентября 2025 года россияне снова атаковали Украину дронами.