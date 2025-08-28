- Дата публикации
Новые "Шахеды" с ужасным свистом: какое оружие использовала Россия для обстрела Украины
Россия использовала новые беспилотники с реактивными установками. В сбитых дронах обнаружили чешские и китайские детали.
В ночь на 28 августа РФ применила новейшие беспилотники Герань-3 с реактивными двигателями, в составе которых обнаружили иностранные комплектующие.
Об этом пишет «Clash Report».
Их особенность — реактивные двигатели, которые делают полет более быстрым и усложняют работу системы противовоздушной обороны.
Эксперты сообщают, что в найденных обломках обнаружили чешский турбореактивный двигатель PBS TJ40-G2 и китайский SW400 pro. Использование иностранных деталей подтверждает, что РФ обходит санкции и продолжает получать доступ к критическим технологиям.
Реактивные двигатели позволяют дронам лететь на гораздо более высоких скоростях по сравнению с обычными «шахедами». Это делает их более сложными для обнаружения и перехвата, что создает дополнительный вызов украинским ПВО.
Почему это опасно
новая модификация «Герани-3» может преодолевать большие расстояния;
скорость снижает время реагирования ПВО;
иностранные двигатели делают производство дронов более эффективным для РФ.
По предварительной информации, большинство дронов удалось уничтожить силами ПВО. Однако сам факт использования нового типа беспилотников свидетельствует о том, что Россия тестирует усовершенствованные модели для дальнейших массированных атак.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия совершила комбинированную атаку на Украину. Беспилотники типа «Шахед» почти всю ночь атаковали разные регионы страны и добрались до западных областей — Тернопольской и Ивано-Франковской.
По Киеву кафиры выпустили десятки дронов, а после трех часов ночи несколько раз ударили баллистическими и аэробалистическими ракетами, в частности «Кинжалами».
Столица подверглась массированным обстрелам ракетами и дронами. В Дарницком районе ракета разрушила жилой дом, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По словам мэра Виталия Кличко, по состоянию на утро в Киеве зафиксировано 45 пострадавших, число погибших возросло до восьми, среди них ребенок.
В Винницкой области враг атаковал объекты критической инфраструктуры, в результате чего без света осталось около 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах, сообщила первая заместитель председателя ОВА Наталья Заболотная.
Также под удар попало одно из предприятий в Запорожье — там произошел пожар. Кроме того, в Хмельницкой области зафиксирована атака вражеских дронов, часть из них была сбита.