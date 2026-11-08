Новые правила для столичных мостов: с 9 октября в Киеве запускают резервные схемы движения

Схему движения через мосты Киева изменяют с 9 октября: что ждет водителей / © Reuters

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С понедельника, 9 октября, в Киеве будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом столицы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

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По его словам, в Киеве вводятся резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать потоки транспорта.

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Мост Патона

Полицейские организуют реверсивное движение, а именно:

в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега,

вечером (16:00-20:00) — в направлении левого.

Северный мост

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет возобновлено.

Южный мост

Грузовой транспорт, который двигается с левого берега на правый, будет направляться в объезд через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта ограничения не вводятся.

Подробные схемы движения в ближайшее время будут обнародованы на страницах патрульной полиции. Водителей призывают соблюдать эти ограничения и планировать маршруты раньше времени.

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В то же время правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог.

«Рассчитываем на сотрудничество со стороны Киевской городской власти в вопросе реорганизации дорожного движения. Уже сегодня мы значительно увеличили количество экипажей полиции в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям. Наш приоритет — максимальное содействие людям в условиях чрезвычайных вызовов безопасности в Киеве», — отметил глава МВД.

Напомним, что в ночь на 7 ноября Россия запустила шесть ракет по Северному мосту в Киеве.

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