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- Киев
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Новые правила для столичных мостов: с 9 октября в Киеве запускают резервные схемы движения
Для оптимизации трафика и разгрузки мостов МВД перепланировало движение между берегами Киева.
С понедельника, 9 октября, в Киеве будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегом столицы.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.
По его словам, в Киеве вводятся резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать потоки транспорта.
Мост Патона
Полицейские организуют реверсивное движение, а именно:
в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега,
вечером (16:00-20:00) — в направлении левого.
Северный мост
На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет возобновлено.
Южный мост
Грузовой транспорт, который двигается с левого берега на правый, будет направляться в объезд через Дарницкий мост. Для легкового и общественного транспорта ограничения не вводятся.
Подробные схемы движения в ближайшее время будут обнародованы на страницах патрульной полиции. Водителей призывают соблюдать эти ограничения и планировать маршруты раньше времени.
В то же время правоохранители будут обследовать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог.
«Рассчитываем на сотрудничество со стороны Киевской городской власти в вопросе реорганизации дорожного движения. Уже сегодня мы значительно увеличили количество экипажей полиции в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям. Наш приоритет — максимальное содействие людям в условиях чрезвычайных вызовов безопасности в Киеве», — отметил глава МВД.
Напомним, что в ночь на 7 ноября Россия запустила шесть ракет по Северному мосту в Киеве.