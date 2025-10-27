ТСН в социальных сетях

Киев
464
1 мин

Новые графики отключения света в Киеве 27 октября

Компания ДТЭК сообщила об обновлении графиков отключения света для Киева.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отключения света в Киеве

Отключения света в Киеве / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Для Киева обновили графики отключения света на 27 октября и опубликовали их в Сети.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Киев: обновленные графики отключений на 27 октября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале», — указано в заявлении компании.

Обновленные графики отключения света в Киеве сегодня

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Напомним, утром 27 октября в Киеве по указанию «Укрэнерго» были применены экстренные отключения света.

Позже в этот же день Киев перешел к стабилизационным графикам отключений электроэнергии.

В «Укрэнерго» объяснили, что 27 октября были вынуждены ввести графики аварийных отключений света из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой. Аварийные отключения действуют только в часы пиковой нагрузки системы: с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

