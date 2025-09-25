Новорожденный Назарчик, чья мама умерла от российского "Шахеда", до сих пор в тяжелом состоянии

Врачи борются за жизнь малыша, преждевременно рожденного после удара по Киеву / © pixabay.com

Родившийся преждевременно новорожденный Назарчик после того, как его родители пострадали от удара «Шахеда» в их квартиру, находится в тяжелом состоянии.

Об этом рассказала заместитель медицинского директора Перинатального центра Киева Анна Антонюк, передает hromadske.

По ее словам, состояние малыша остается стабильно тяжелым. Он дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Кормится минимальным трофическим питанием.

«Это ребенок, который родился в условиях тяжелого стресса. Мама испытала ожоги, а ребенок по своему состоянию не был готов рождаться. Произошло экстренное кесарево сечение по жизненным показаниям мамы. Он не был готов ни к родоразрешению, ни жить самостоятельно», — рассказала она.

С врачами поддерживают контакт родственники ребенка и социальные службы.

Напомним, что мама Назарчика Татьяна Сакиян боролась за жизнь две недели, но чуда не произошло. Она скончалась в больнице.

Татьяна и ее муж Вадим, ожидавшие малыша, 8 сентября пострадали от удара российского «Шахеда» по их квартире в Святошинском районе Киева. В крайне тяжелом состоянии Татьяну доставили в больницу, где срочно провели кесарево. Ребенка смогли спасти медики.

В момент взрыва в квартире с семьей находилась сестра Татьяны — Алина. Они с рождения росли сиротами. Алине удалось выжить.

Отец ребенка Вадима, который находился в соседней палате реанимационного отделения из 70% ожогов тела, по информации hromadske, переместили в ожоговое отделение после улучшения состояния.