Новая угроза: куда могут добраться российские реактивные дроны

ПВО сбивает вражеские дроны / © ТСН.ua

Реклама

Реактивные дроны в западную часть Украины пока не достают, но в Киев уже долетают.

Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военный эксперт Игорь Романенко.

«Россияне уже работают над усовершенствованием этих БПЛА. Поэтому нам нужно не ждать, а разрабатывать свое, и срывать такого рода разработки путем нанесения ударов по местам военно-научной работы, разрабатывающим их предприятиям и тому подобное», — отмечает Романенко.

Реклама

Уровень производства реактивных дронов где-то десятки в месяц, отмечает эксперт. Но РФ продолжает масштабирование и испытание вооружения.

Напомним, в ночь на 31 июля, во время массированной атаки, Киев атаковали реактивные «Шахеды». Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии ТСН.

Раньше мы писали о том, что Россия запускает по Украине новые реактивные «Шахеды». Или Ударные беспилотники могут развивать скорость до 400 км/ч. Российская армия установила на беспилотники реактивные двигатели, таким образом модернизировав их.