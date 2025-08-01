- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 1 мин
Новая угроза: куда могут добраться российские реактивные дроны
Реактивные дроны России уже долетают до Киева: эксперт сообщил детали.
Реактивные дроны в западную часть Украины пока не достают, но в Киев уже долетают.
Об этом в эфире КИЕВ24 сообщил военный эксперт Игорь Романенко.
«Россияне уже работают над усовершенствованием этих БПЛА. Поэтому нам нужно не ждать, а разрабатывать свое, и срывать такого рода разработки путем нанесения ударов по местам военно-научной работы, разрабатывающим их предприятиям и тому подобное», — отмечает Романенко.
Уровень производства реактивных дронов где-то десятки в месяц, отмечает эксперт. Но РФ продолжает масштабирование и испытание вооружения.
Напомним, в ночь на 31 июля, во время массированной атаки, Киев атаковали реактивные «Шахеды». Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии ТСН.
Раньше мы писали о том, что Россия запускает по Украине новые реактивные «Шахеды». Или Ударные беспилотники могут развивать скорость до 400 км/ч. Российская армия установила на беспилотники реактивные двигатели, таким образом модернизировав их.