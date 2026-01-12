Ночью в Киеве раздались взрывы: работает ПВО

Взрывы в Киеве / © Getty Images

Реклама

В Киеве в ночь на 12 января прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Киеве прогремел взрыв», — сообщает издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Реклама

Воздушные силы сообщают, что столицу атаковали вражеские ударные беспилотники.

Глава КМВА Тимур Ткаченко заявил о работе сил ПВО в столице и призвал оставаться в безопасных местах.

Позже Ткаченко уточнил, что в Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БпЛА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 12 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Житомирской области в результате ночной атаки 11 января зафиксированы сбои в работе транспорта и энергетической инфраструктуры.