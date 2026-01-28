Ночью россияне атаковали Киев: власти сообщили о последствиях

Киев. / © Associated Press

Реклама

Ночью 28 января армия РФ атаковала Киев. Падение сбитых воздушных целей зафиксировано в Голосеевском районе столицы. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

По словам городского головы, падение обломков БПЛА произошло на крышу двухэтажного нежилого здания. Возникло возгорание, но его уже ликвидировали.

Реклама

Также в этом же районе Киева обломки беспилотника упали на проезжую часть дороги. Взрывной волной повреждены окна и кровля 17-этажного жилого дома.

Заметим, тревога в столице продолжалась с 01:01 до 02:40. Военные предупреждали об угрозе беспилотников. Местные власти информировали о работе сил ПВО.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Киевскую область. Пострадала Белогородская община. В результате атаки погибли два человека. Кроме того, четыре человека травмированы.