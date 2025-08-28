ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1070
Время на прочтение
1 мин

Ночью РФ убила в Киеве четырех детей: количество погибших снова выросло

Ночью россияне атаковали столицу и дронами, и ракетами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ночная атака РФ.

Ночная атака РФ / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве в результате российской атаки ночью 28 августа продолжает расти число погибших. В частности, жертвами стали четверо детей.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По состоянию на 14:05 сообщалось о 16 погибших. Впрочем, спасательные работы продолжаются. Под завалами остаются люди.

“16 погибших. Спасатели продолжают разбор завалов в Дарницком районе”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, ночью 28 августа РФ ударила “Кинжалами”, дронами и крылатыми ракетами по Украине. В частности, оккупанты выпустили 598 БпЛА и 20 крылатых ракет Х-101. Силы ПВО уничтожили 589 целей.

Юрий Игнат сообщил, что ночная комбинированная атака РФ была одной из самых больших. Особенностью этой атаки можно назвать то, что оккупанты выпустили много ракет. Скоростные БпЛА тоже присутствовали в эту ночь, применялись на разных направлениях.

Дата публикации
Количество просмотров
1070
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie