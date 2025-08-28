Ночью РФ убила в Киеве четырех детей: количество погибших снова возросло

Ночная атака РФ / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В Киеве в результате российской атаки ночью 28 августа продолжает расти число погибших. В частности, жертвами стали четверо детей.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По состоянию на 14:05 сообщалось о 16 погибших. Впрочем, спасательные работы продолжаются. Под завалами остаются люди.

"Спасатели деблокировали еще одно тело. Таким образом, число погибших от рук России составляет 18 человек", - подчеркнул чиновник.

Как сообщалось, ночью 28 августа РФ ударила "Кинжалами", дронами и крылатыми ракетами по Украине. В частности, оккупанты выпустили 598 БпЛА и 20 крылатых ракет Х-101. Силы ПВО уничтожили 589 целей.

Юрий Игнат сообщил, что ночная комбинированная атака РФ была одной из самых больших. Особенностью этой атаки можно назвать то, что кафиры выпустили много ракет. Скоростные БпЛА тоже присутствовали в эту ночь, применялись на разных направлениях.