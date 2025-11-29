Ночью и утром РФ атаковала Киев со всех сторон: город без света и воды, есть погибшие и разрушения домов

Атака на Киев.

Киев с позднего вечера находится под массированным ударом русской армии. В течение ночи и утром 29 ноября армия РФ запускала по столице беспилотники, разные ракеты на даже аэробистику "Кинжалы". По меньшей мере, два человека погибли. Более десяти - пострадало, в том числе ребенок.

Что известно о мощной атаке на Киев и его последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Две волны атаки на Киев

Воздушная тревога в Киеве была объявлена около 23:00 из-за угрозы беспилотников. Около полуночи в столице раздались первые взрывы. Уже посреди ночи к дронам добавилась и баллистика.

Новая волна атаки на город началась с утра. Около шести и после седьмого в Киеве снова раздались сильные взрывы. В частности, на город летели "Кинжалы".

Согласно данным некоторых мониторов, в Киев заходили более 20 дронов, всего над Киевщиной зафиксировано до 80 вражеских беспилотников.

В нескольких районах фиксируют последствия российских обстрелов. В нескольких районах произошло падение обломков на открытых территориях или рядом со зданиями. Впрочем, в результате атаки произошло повреждение жилых частных домов и многоэтажек.

Погибшие и потерпевшие

Ночью местные власти сообщили об одном погибшем человеке. Им оказался 42-летний мужчина, проживавший на Святошино. Утром глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что количество жертв возросло до двух.

По состоянию на 08:00 известно о 15 пострадавших из-за российских обстрелов. В частности, шесть человек оказались в больнице.

Пол Киева без света и воды

Мэр Киева Виталий Кличко около 07:30 сообщил , что без электроэнергии осталась западная часть столицы. Энергетики будут работать над возобновлением энергоснабжения.

Кроме того, в жилых домах правого берега снижено давление воды в системах водоснабжения.

Попадание в дома

Утром в Дарницком и Днепровском районах Киева зафиксировано попадание ракет в жилые дома. На Дарнице произошло падение обломков ракеты во дворе девятиэтажки, а по другому адресу - попадание обломков в жилой дом.

По данным властей, в Днепровском районе есть попадание обломков БпЛА в один из десятиэтажных домов Жилого комплекса. Повреждены два этажа, возник пожар. Разбор конструкций продолжается. Местные телеграммы-каналы публикуют последствия "прилета".

Фото с высоты на поврежденную многоэтажку в ЖК.

На Соломенке в результате падения обломков произошло возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажа. Поврежденные машины во дворе.

Комбинированная атака на Киев

Ночью в Шевченковском районе поврежден 14-этажный жилой дом, в результате чего загорелись квартиры на 4-5 этажах. К утру пожар уже ликвидирован.

Повреждена многоэтажка. Фото: Киев инфо.

В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков БпЛА в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание. Спасатели спасли ребенка. Впрочем, из-под обломков было деблокировано тело погибшего мужчины. Разбор завалов продолжается.

ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по области и Киеву этой ночью. / © Управление ГСЧС Киева

В столице зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. / © Управление ГСЧС Киева

В Киеве погибли два человека. / © Управление ГСЧС Киева

Напомним, ночью российская армия также нанесла массированный удар по Киевщине. Под атакой находились Броварской и Фастовский районы. Прошло без жертв, но есть разрушения.