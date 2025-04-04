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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2594
Время на прочтение
1 мин

Ночью беспилотники ударили по Киевской области: появились фото последствий

Известно о двух травмированных.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Последствия атаки в Киевской области.

Последствия атаки в Киевской области. / © Управление ГСЧС Киева

В ночь на 4 апреля российские беспилотники ударили по Киевской области. Дроны попали по территории Броварского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Из-за попадания БпЛА на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 транспортных средств повреждены. Также произошло возгорание автосалона и шести автомобилей внутри. Пожарные спасли административное здание.

"В результате атаки травмированы два человека", - добавили спасатели.

В ночь на 4 апреля российские беспилотники ударили по Киевской области.

В ночь на 4 апреля российские беспилотники ударили по Киевской области.

В ночь на 4 апреля российские беспилотники ударили по Киевской области.

В ночь на 4 апреля российские беспилотники ударили по Киевской области.

Как сообщалось, поздно вечером 3 апреля РФ массированная ударила по Харькову. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Дата публикации
Количество просмотров
2594
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