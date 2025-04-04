- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 2594
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью беспилотники ударили по Киевской области: появились фото последствий
Известно о двух травмированных.
В ночь на 4 апреля российские беспилотники ударили по Киевской области. Дроны попали по территории Броварского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Из-за попадания БпЛА на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 транспортных средств повреждены. Также произошло возгорание автосалона и шести автомобилей внутри. Пожарные спасли административное здание.
"В результате атаки травмированы два человека", - добавили спасатели.
Как сообщалось, поздно вечером 3 апреля РФ массированная ударила по Харькову. Погибли по меньшей мере четыре человека.