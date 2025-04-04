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- Киев
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Ночью беспилотники ударили по Киевщине: появились фото последствий (обновлено)
Известно о двух травмированных.
В ночь на 4 апреля российские беспилотники ударили по Киевской области. Дроны попали по территории Броварского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Из-за попадания БпЛА на парковке вспыхнули два грузовых и два легковых автомобиля, еще 19 транспортных средств повреждены. Также произошло возгорание автосалона и шести автомобилей внутри. Пожарные спасли административное здание.
"В результате атаки травмированы два человека", - добавили спасатели.
Позже глава Киевской ОВА Николай Калашник уточнил , что были травмированы двое мужчин. Пострадавший в 1987 году госпитализирован в местную больницу. У него множественные осколочные ранения рук, ног и головы. Другой - 1963 года рождения телесные повреждения - ссадины и царапины. Он от госпитализации отказался.
По его словам, в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены СТО, автозаправка и два административных здания предприятий. Уничтожены шесть легковых автомобилей и два грузовика. Повреждены 12 автомобилей, автобус и восемь грузовиков.
ФОТО
Как сообщалось, поздно вечером 3 апреля РФ массированная ударила по Харькову. Погибли по меньшей мере четыре человека.