Ночью 4 мая российские БпЛА атаковали Киев: озвучены последствия атаки на столицу (фото)

Атака на Киев 4 мая

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4 мая 2025 года, в результате атаки беспилотниками, в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.

Об этом пишет ГСЧС в сообщении в соцсетях.

Оболонский: возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.

По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.

Святошинский : пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.

Шевченковский: загорелось дерево, повреждено электросопротивление и дорожное полотно под железнодорожным мостом.

Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется.

На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.

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