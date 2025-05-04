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- Киев
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Ночью 4 мая российские БпЛА атаковали Киев: озвучены последствия атаки на столицу (фото)
Пожары, вспыхнувшие в результате атаки РФ, были ликвидированы.
4 мая 2025 года, в результате атаки беспилотниками, в столице возникли разрушения и возгорания в трех районах: Оболонском, Святошинском и Шевченковском.
Об этом пишет ГСЧС в сообщении в соцсетях.
Оболонский: возник пожар в квартире на последнем этаже 12-этажки, пламя распространилось на кровлю. Частично разрушено перекрытие кровли.
По другому адресу загорелось 7 автомобилей возле жилого дома.
Святошинский: пожар возник в трех одноэтажных частных жилых домах.
Шевченковский: загорелось дерево, повреждено электросопротивление и дорожное полотно под железнодорожным мостом.
Всего в результате атаки беспилотниками пострадали 7 человек, из которых 2 детей. Информация о пострадавших уточняется.
На местах работали 76 пожарных и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, что ранее в Черкассах раздался ряд взрывов: стало известно, что произошло. В частности, в Черкасской области зафиксированы вражеские беспилотники.