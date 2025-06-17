Ночной обстрел Киева: показали первые минуты после удара

Атака на Киев 17 июня / © Associated Press

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Армия РФ нанесла массированный удар по Киеву 17 июня. Правоохранители показали кадры первых минут после удара по столице.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Дата публикации 15:03, 17.06.25 Количество просмотров 48 Полиция обнародовала кадры первых минут после обстрела Киева

Как подписали кадры правоохранители, страна-агрессор продолжает цинично и подло обстреливать мирные города. Армией РФ было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты, в том числе по Киеву — 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических.

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«Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта», — отметили в сообщении.

К сожалению, есть погибшие и травмированы. Повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.

«Сочувствие семьям погибших, сил и быстрого выздоровления – травмированным. Спасибо за службу патрульным и специальным службам, которые быстрее всего пытаются спасти и помочь», — добавили полицейские.

Напомним, в Киеве по состоянию на 14.45 стремительно возросло количество жертв российской террористической атаки. Из-под завалов разрушенного дома в Соломенском районе столицы спасатели извлекли тела 5 погибших.

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«К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших», — подчеркнул руководитель начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ранее сообщалось о 14 жертвах, поэтому общая цифра составляет 19 погибших. Операция по спасению и поисковым работам продолжаются. Сколько людей еще может оставаться под завалами — установить невозможно.