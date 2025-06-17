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- Киев
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Ночной обстрел Киева: показали первые минуты после удара
Из-за обстрела Киева дронами и баллистикой погибли по меньшей мере 19 человек.
Армия РФ нанесла массированный удар по Киеву 17 июня. Правоохранители показали кадры первых минут после удара по столице.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Как подписали кадры правоохранители, страна-агрессор продолжает цинично и подло обстреливать мирные города. Армией РФ было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты, в том числе по Киеву — 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических.
«Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта», — отметили в сообщении.
К сожалению, есть погибшие и травмированы. Повреждены жилые дома, нежилые помещения и автомобили.
«Сочувствие семьям погибших, сил и быстрого выздоровления – травмированным. Спасибо за службу патрульным и специальным службам, которые быстрее всего пытаются спасти и помочь», — добавили полицейские.
Напомним, в Киеве по состоянию на 14.45 стремительно возросло количество жертв российской террористической атаки. Из-под завалов разрушенного дома в Соломенском районе столицы спасатели извлекли тела 5 погибших.
«К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе извлекли тела пяти погибших», — подчеркнул руководитель начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Ранее сообщалось о 14 жертвах, поэтому общая цифра составляет 19 погибших. Операция по спасению и поисковым работам продолжаются. Сколько людей еще может оставаться под завалами — установить невозможно.