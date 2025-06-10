Ночной удар РФ: Игнат рассказал, куда этой ночью целились россияне

Киев 10 июня. / © Associated Press

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Ночью против 10 июня россияне запустили большинство ударных дронов именно на Киев . Все ракеты враг выпустил по столице.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Как известно, всего российские войска этой ночью для атаки использовали 315 дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов по разным направлениям. Из них 250 – именно ударные БпЛА.

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"Большинство из них летели именно в Киев. Все ракеты, запущенные ночью, тоже летели на столицу", - рассказал представитель Воздушных сил.

По его словам, воздушные цели заходили на столицу по всем направлениям - "окружая Киев по всем направлениям и нанося удары".

"Это, конечно, усложняет работу противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ночью Россия ударила по Киеву баллистикой. В городе раздались мощные взрывы. Кроме того, россияне запустили немало беспилотников. К утру в больницах находятся двое пострадавших.

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Больше всего пострадал Оболонский район столицы. Там произошел «прилет» между многоэтажками жилого комплекса «Навигатор».

Дата публикации 08:07, 10.06.25 Количество просмотров 112 В Киеве в результате атаки РФ разрушено бывшее посольство одной из европейских стран