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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Ночной удар РФ: Игнат рассказал, куда этой ночью целились россияне

Все ракеты, которую оккупационная армия запустила ночью, летели на столицу.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев 10 июня.

Киев 10 июня. / © Associated Press

Ночью против 10 июня россияне запустили большинство ударных дронов именно на Киев . Все ракеты враг выпустил по столице.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Как известно, всего российские войска этой ночью для атаки использовали 315 дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов по разным направлениям. Из них 250 – именно ударные БпЛА.

"Большинство из них летели именно в Киев. Все ракеты, запущенные ночью, тоже летели на столицу", - рассказал представитель Воздушных сил.

По его словам, воздушные цели заходили на столицу по всем направлениям - "окружая Киев по всем направлениям и нанося удары".

"Это, конечно, усложняет работу противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ночью Россия ударила по Киеву баллистикой. В городе раздались мощные взрывы. Кроме того, россияне запустили немало беспилотников. К утру в больницах находятся двое пострадавших.

Больше всего пострадал Оболонский район столицы. Там произошел «прилет» между многоэтажками жилого комплекса «Навигатор».

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