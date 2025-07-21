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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ночной удар по Киеву: станция метро "Лукьяновская" остановила работу

В настоящее время другие станции Киевского метрополитена работают в обычном режиме.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на метро "Лукьяновская" в Киеве.

Атака на метро "Лукьяновская" в Киеве.

В Киеве из-за ночных российских обстрелов станция метро "Лукьяновская" временно остановила работу. Поезда проезжают мимо без остановки.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Станция метро "Лукьяновская" закрыта на вход и выход, поезда проезжают мимо без остановки", - подчеркнули в администрации.

Все остальные станции столичного метро работают в обычном режиме. Нормальный график движения поездов постепенно восстанавливается.

Как сообщалось, также в Киеве ограничили движение транспорта по ряду улиц . В частности, ограничения действуют в центральной части города.

Напомним, ночью 21 июля армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами. Один человек погиб. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы.

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