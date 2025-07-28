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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2195
Время на прочтение
1 мин

Ночной удар по Киеву — появились фото последствий атаки

В результате удара многоэтажки в Дарницком районе выбило окна. Также повреждены автомобили рядом с домом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки

Ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: под ударом оказался Киев, где в результате атаки дронов пострадал жилой многоэтажный дом в Дарницком районе.

О последствиях сообщили в полиции Киева.

«Ударной волной повреждено остекление многоэтажки от 6 до 11 этажа. Среди пострадавших — двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших. Также повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия попадания

Последствия попадания

Оккупанты ударили по столице

Оккупанты ударили по столице

В настоящее время на местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.

Ранее сообщалось, что 28 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. По данным КМВА, пострадали восемь человек.

Также сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Хмельницкой области, там раздавались взрывы.

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Дата публикации
Количество просмотров
2195
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