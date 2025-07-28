Последствия атаки

Реклама

Ночью, 28 июля, ВС РФ массированно атаковали Украину: под ударом оказался Киев, где в результате атаки дронов пострадал жилой многоэтажный дом в Дарницком районе.

О последствиях сообщили в полиции Киева.

«Ударной волной повреждено остекление многоэтажки от 6 до 11 этажа. Среди пострадавших — двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших. Также повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Последствия попадания

Оккупанты ударили по столице

В настоящее время на местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники.

Ранее сообщалось, что 28 июля российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. По данным КМВА, пострадали восемь человек.

Также сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Хмельницкой области, там раздавались взрывы.