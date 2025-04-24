Ночной удар по Киеву: поврежден McDonalds, фото

Россияне атаковали столицу / © ТСН

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В Киеве, по меньшей мере, 9 человек погибли и более 60 — получили ранения из-за массированной комбинированной атаки России ночью, 24 апреля.

Из-за обстрела в Киеве фиксируют пожары в жилых домах, есть разрушения, спасатели продолжают искать людей под завалами.

Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах вражеских обстрелов в Киеве.

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Последствия атаки / © ТСН

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 06:00 идет поиск людей, которые могли оказаться под завалами разрушенных зданий.

Из-за ракетной атаки на Киев поврежден McDonalds возле метро «Лукьяновская».

Последствия атаки

Напомним, РФ применила крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95мс и вооружение типа «Калибр». Параллельно Украину атаковали ударные БпЛА типа «Шахед».