ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2373
Время на прочтение
1 мин

Ночной удар по Киеву: поврежден McDonalds, фото

Ночью россияне атаковали столицу. Гремели взрывы. Под удар попал и McDonald’s.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне атаковали столицу

Россияне атаковали столицу / © ТСН

В Киеве, по меньшей мере, 9 человек погибли и более 60 — получили ранения из-за массированной комбинированной атаки России ночью, 24 апреля.

Из-за обстрела в Киеве фиксируют пожары в жилых домах, есть разрушения, спасатели продолжают искать людей под завалами.

Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах вражеских обстрелов в Киеве.

Последствия атаки / © ТСН

Последствия атаки / © ТСН

В ГСЧС отметили, что по состоянию на 06:00 идет поиск людей, которые могли оказаться под завалами разрушенных зданий.

Из-за ракетной атаки на Киев поврежден McDonalds возле метро «Лукьяновская».

Последствия атаки

Последствия атаки

Напомним, РФ применила крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95мс и вооружение типа «Калибр». Параллельно Украину атаковали ударные БпЛА типа «Шахед».

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2373
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie