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- Киев
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Ночной удар по Киеву: поврежден McDonalds, фото
Ночью россияне атаковали столицу. Гремели взрывы. Под удар попал и McDonald’s.
В Киеве, по меньшей мере, 9 человек погибли и более 60 — получили ранения из-за массированной комбинированной атаки России ночью, 24 апреля.
Из-за обстрела в Киеве фиксируют пожары в жилых домах, есть разрушения, спасатели продолжают искать людей под завалами.
Спасатели и другие экстренные службы продолжают работать на местах вражеских обстрелов в Киеве.
В ГСЧС отметили, что по состоянию на 06:00 идет поиск людей, которые могли оказаться под завалами разрушенных зданий.
Из-за ракетной атаки на Киев поврежден McDonalds возле метро «Лукьяновская».
Напомним, РФ применила крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95мс и вооружение типа «Калибр». Параллельно Украину атаковали ударные БпЛА типа «Шахед».