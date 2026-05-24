Ночной удар по Киеву: на Почтовой площади повреждены исторические памятники
Во время массированной ночной атаки на Киев пострадала не только гражданская инфраструктура, но и историческое наследие города. На Почтовой площади повреждены Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.
Во время ночной массированной атаки на Киев 24 мая были повреждены памятки на Почтовой площади. В частности, повреждения получили Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.
Об этом сообщили в музее на Почтовой площади Киева.
В Киеве в результате атаки повреждены памятники архитектуры и церковь
Повреждения произошли от падения обломков и сильной взрывной волны.
«От падения обломков и от взрывной волны в результате ночной атаки московитов был поврежден памятник архитектуры Национального значения Почтовая станция и Церковь Рождества Христова!», — пишут на странице музея.
В музее сообщили, что сейчас в полицию дозвониться невозможно.
О повреждениях сообщили директору Департамента охраны культурного наследия Марине Соловьевой.
В Почтовом домике выбиты окна.
Ночной удар по Киеву и области: последние новости
В результате российской атаки в Киеве зафиксировано повреждение более чем на 40 локациях во всех районах города. По предварительным данным городского главы, два человека погибли, а 56 человек — пострадали.
От разрушения и возгорания пострадали многочисленные жилые дома, в частности многоэтажки в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Оболонском районах, а также частный сектор, общежитие в Дарницком районе и ряд коммерческих объектов — склады, рынок, торговые центры и строительный гипермаркет.
Серьезные повреждения испытала инфраструктура столицы: взрывной волной разбита станция метро «Лукьяновская», из-за чего ее и один из выходов станции «Крещатик» временно закрыли. Кроме того, пострадали здание музея, бизнес-центр, школа и главный офис Укрпочты на Майдане Независимости.
Напомним, что в результате очередной российской атаки в Киевской области по состоянию на 24 мая зафиксированы значительные повреждения и возгорания в нескольких районах. По данным ГСЧС, в Вышгороде и Вишневом, а также в селах Новоселки и Крюковщина пострадали многоэтажные жилые дома. Разрушения частного жилья есть в селах Тарасовка, Вита-Почтовая и Новое.
Кроме этого, в Белой Церкви горели три гаража в кооперативе, а в Борисполе повреждено здание частной сауны без дальнейшего возгорания. В Бучанском районе вражеские удары коснулись коммерческих объектов: логистического центра в Горенке и складского помещения в Белогородке.
В селе Пуховка Броварского района зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию — по предварительным данным, там обошлось без пострадавших и значительных разрушений. К ликвидации последствий атаки по всей области привлечены спасатели, техника ГСЧС и местные пожарные команды.
Во время массированной атаки в Киевской области погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших в области возросло до 9 человек. Среди раненых есть ребенок — девочка, которой еще нет года.
Больше всего пострадавших зафиксировано в Фастовском районе.