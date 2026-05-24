Ночной удар по Киеву: на Почтовой площади повреждены исторические памятники

на Почтовой площади повреждены исторические памятники

Во время ночной массированной атаки на Киев 24 мая были повреждены памятки на Почтовой площади. В частности, повреждения получили Почтовая станция и Церковь Рождества Христова.

Об этом сообщили в музее на Почтовой площади Киева.

Повреждения произошли от падения обломков и сильной взрывной волны.

«От падения обломков и от взрывной волны в результате ночной атаки московитов был поврежден памятник архитектуры Национального значения Почтовая станция и Церковь Рождества Христова!», — пишут на странице музея.

В музее сообщили, что сейчас в полицию дозвониться невозможно.

О повреждениях сообщили директору Департамента охраны культурного наследия Марине Соловьевой.

В Почтовом домике выбиты окна.

Дата публикации 09:43, 24.05.26

Ночной удар по Киеву и области: последние новости

В результате российской атаки в Киеве зафиксировано повреждение более чем на 40 локациях во всех районах города. По предварительным данным городского главы, два человека погибли, а 56 человек — пострадали.

От разрушения и возгорания пострадали многочисленные жилые дома, в частности многоэтажки в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Оболонском районах, а также частный сектор, общежитие в Дарницком районе и ряд коммерческих объектов — склады, рынок, торговые центры и строительный гипермаркет.

Серьезные повреждения испытала инфраструктура столицы: взрывной волной разбита станция метро «Лукьяновская», из-за чего ее и один из выходов станции «Крещатик» временно закрыли. Кроме того, пострадали здание музея, бизнес-центр, школа и главный офис Укрпочты на Майдане Независимости.

Напомним, что в результате очередной российской атаки в Киевской области по состоянию на 24 мая зафиксированы значительные повреждения и возгорания в нескольких районах. По данным ГСЧС, в Вышгороде и Вишневом, а также в селах Новоселки и Крюковщина пострадали многоэтажные жилые дома. Разрушения частного жилья есть в селах Тарасовка, Вита-Почтовая и Новое.

Кроме этого, в Белой Церкви горели три гаража в кооперативе, а в Борисполе повреждено здание частной сауны без дальнейшего возгорания. В Бучанском районе вражеские удары коснулись коммерческих объектов: логистического центра в Горенке и складского помещения в Белогородке.

В селе Пуховка Броварского района зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию — по предварительным данным, там обошлось без пострадавших и значительных разрушений. К ликвидации последствий атаки по всей области привлечены спасатели, техника ГСЧС и местные пожарные команды.

Во время массированной атаки в Киевской области погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших в области возросло до 9 человек. Среди раненых есть ребенок — девочка, которой еще нет года.

Больше всего пострадавших зафиксировано в Фастовском районе.

