Ночной удар по Киеву: количество пострадавших увеличилось — что известно о жертвах

Удар по Киеву 7 мая

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В результате массированного удара РФ по Киеву в ночь на 7 мая два человека погибли, еще 8 пострадали. Среди пострадавших — четверо детей.

Обновленные данные о результатах атаки публикует пресс-служба КГВА.

«Зафиксированное общее количество пострадавших, по состоянию на данный момент, составляет 8 человек. Из них 4 ребенка. Четверо пострадавших госпитализированы (в том числе трое детей). Остальные получили помощь на месте. К сожалению, есть двое погибших — женщина 1960 года рождения, мужчина 1997 года рождения. Россияне убили мать и сына», — говорится в сообщении.

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На местах атак развернуты оперативные штабы, которые будут работать до полной ликвидации последствий трагедии.

По направлению обнаружения других последствий вражеских атак зафиксировано:

в Святошинском районе — падение обломков дрона на территорию школы и еще одной локации на открытой территории. На месте работают специалисты. Предварительно — без последствий и пострадавших.

Напомним, что РФ нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 мая. В частности, в Киеве в результате атаки погибли два человека — мать и сын.

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