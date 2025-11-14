- Дата публикации
Ночной удар по Киеву: количество погибших стремительно выросло
В настоящее время на месте атаки работают спасатели. Тела находятся под завалами.
В результате комбинированного удара по Киеву погибли мирные жители. По предварительной информации, россияне убили не менее трех человек.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
"По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", - говорится в сообщении городского головы.
Заметим, ранее местные власти заявляли об одной погибшей пожилой женщине в Деснянском районе.
По словам чиновника, травмы получили 26 киевлян, в том числе двое детей, которым семь и десять лет. В больницы Киева госпитализировали девять пострадавших, среди которых - беременная.
Напомним, ночью против 14 ноября российская армия снова массированно атаковала Киев. Россияне ударили практически по всем районам столицы. Произошли попадания, а также повреждены жилые дома в Подольском, Оболонском, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском районах.
Кроме того, в Киеве повреждены теплосети. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий.