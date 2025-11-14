Ночной удар по Киеву: количество погибших стремительно выросло

Киев. / © Associated Press

В результате комбинированного удара по Киеву погибли мирные жители. По предварительной информации, россияне убили не менее трех человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", - говорится в сообщении городского головы.

Заметим, ранее местные власти заявляли об одной погибшей пожилой женщине в Деснянском районе.

По словам чиновника, травмы получили 26 киевлян, в том числе двое детей, которым семь и десять лет. В больницы Киева госпитализировали девять пострадавших, среди которых - беременная.

Напомним, ночью против 14 ноября российская армия снова массированно атаковала Киев. Россияне ударили практически по всем районам столицы. Произошли попадания, а также повреждены жилые дома в Подольском, Оболонском, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском районах.

Кроме того, в Киеве повреждены теплосети. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий.