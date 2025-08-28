Ночной удар по Киеву: количество погибших еще больше возросло

Последствия российского удара по Киеву / © Associated Press

Количество погибших в результате удара российской террористической армии по Киеву ночью 28 августа еще больше возросло.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Разбирая завалы в Дарницком районе столицы, спасатели деблокировали еще два тела.

«Количество погибших от рук России составляет 18 человек», — сообщил Ткаченко.

По состоянию на 14:05 сообщалось о 16 погибших.

Спасательные работы продолжаются дальше. Под завалами, вероятно, еще остаются люди.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых умерли в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».