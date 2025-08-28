- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 758
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночной удар по Киеву: количество погибших еще больше возросло
Спасательные работы продолжаются дальше. Под завалами, вероятно, еще остаются люди.
Количество погибших в результате удара российской террористической армии по Киеву ночью 28 августа еще больше возросло.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Разбирая завалы в Дарницком районе столицы, спасатели деблокировали еще два тела.
«Количество погибших от рук России составляет 18 человек», — сообщил Ткаченко.
По состоянию на 14:05 сообщалось о 16 погибших.
Спасательные работы продолжаются дальше. Под завалами, вероятно, еще остаются люди.
Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых умерли в больнице.
Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».