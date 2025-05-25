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Ночной удар по Киеву: ГСЧС назвало количество жертв и показало кадры разрушений (фото)
Киев ночью находился под мощной атакой РФ — больше всего пострадали Голосеевский, Днепровский и Шевченковский районы.
В результате ночной атаки на Киев 25 мая пострадали 9 человек.
О последствиях очередного массированного удара РФ на столицу, рассказали в ГСЧС.
В ночь на 25 мая в результате вражеской атаки в Голосеевском районе произошел пожар на территории пятиэтажного общежития с частичным разрушением конструкций на незначительной площади.
Пожар на фасаде здания, возникшего из-за разгермитизации газовой трубы на уровне 2 этажа, был ликвидирован на площади 5 кв. м. Предварительно пострадали четыре человека, но от госпитализации отказались.
В Днепровском районе в результате вражеской атаки поврежден двухэтажный частный жилой дом. Пострадала женщина.
В Шевченковском районе в результате вражеской атаки повреждена жилая многоэтажка. Три человека обратились к медикам за помощью.
В общей сложности 9 пострадавших в результате ночной атаки на столицу, однако информация на момент публикации новости еще уточняется.
Напомним, что сегодня вторую ночь подряд Россия произвела очередной массированный обстрел Украины.
В частности, в результате атаки в Житомирской области погибли три ребенка. В Хмельницкой области — четверо погибших.
В общей сложности под удар попали Киевщина, Харьков, Тернополь, Николаев и Конотоп.