Ночной удар по Киеву: что известно о пострадавших

Последствия в Киеве

Ночью 7 сентября армия РФ нанесла массированную атаку по Киеву . Пострадали 17 человек.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Сейчас 17 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 7 из них медики госпитализировали», – детализировал он.

Также бригада выехала по еще одному вызову в Святошинский район.

«Предварительно там падение обломков на открытой территории возле детского сада», — отметил городской голова.

Напомним, в Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека. Среди них – годовалый ребенок и молодая женщина.

«В Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших — молодая женщина и ребенок до 1 года», — говорится в сообщении Кличко.

Также сначала сообщалось об 11 пострадавших. Пятерых из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте», – заявил Кличко.