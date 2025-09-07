- Дата публикации
Ночной удар по Киеву: что известно о пострадавших
Из-за ночной атаки по Киеву 17 человек получили ранения.
Ночью 7 сентября армия РФ нанесла массированную атаку по Киеву . Пострадали 17 человек.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Сейчас 17 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 7 из них медики госпитализировали», – детализировал он.
Также бригада выехала по еще одному вызову в Святошинский район.
«Предварительно там падение обломков на открытой территории возле детского сада», — отметил городской голова.
Напомним, в Святошинском районе Киева в результате атаки в ночь на 7 сентября погибли два человека. Среди них – годовалый ребенок и молодая женщина.
«В Святошинском районе, по предварительной информации, двое погибших — молодая женщина и ребенок до 1 года», — говорится в сообщении Кличко.
Также сначала сообщалось об 11 пострадавших. Пятерых из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте», – заявил Кличко.